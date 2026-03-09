Следующие длинные выходные из-за праздников россиян ждут в начале мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, в марте 31 день, из которых 21 — рабочий. В апреле 30 дней: 22 рабочих и восемь выходных. Четверг, 30 апреля, — сокращенный рабочий день перед майскими праздниками. А в мае 31 день: 19 рабочих и 12 выходных и праздничных.
Первые майские выходные состоятся с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье). Перед Днем Победы россиян ждет полноценная рабочая неделя, только пятница, 8 мая, — предпраздничный сокращенный рабочий день. Выходные в честь праздника пройдут с 9 по 11 мая.
В июне 30 дней: 21 рабочий и девять выходных и праздничных. Накануне Дня России, в четверг, 11 июня, россиян ждет сокращенный рабочий день. Выходные продлятся три дня подряд — с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье).
Таким образом, все предшествующие праздничным рабочие дни будут сокращены на один час: 30 апреля — перед Первомаем, 8 мая — перед Днем Победы и 11 июня, предшествующий Дню России.
Всего же в 2026 году 365 дней, из которых при пятидневной рабочей неделе 247 рабочих дней и 118 праздничных и выходных. Как и в 2025 году, структура года остается неизменной: количество рабочих и нерабочих дней одинаково, без дополнительных переработок или сокращений, что позволяет планировать отпуск и загрузку заранее. Самые выгодные месяцы 2026 года для отпуска с финансовой точки зрения — июль (23 рабочих дня), сентябрь (22 рабочих дня) и октябрь (22 рабочих дня): они максимально насыщены рабочими днями, что обеспечивает более высокий расчет отпускных.