Следующие длинные выходные из-за праздников россиян ждут в начале мая

Всего же в 2026 году 365 дней, из которых при пятидневной рабочей неделе 247 рабочих дней и 118 праздничных и выходных. Как и в 2025 году, структура года остается неизменной: количество рабочих и нерабочих дней одинаково, без дополнительных переработок или сокращений, что позволяет планировать отпуск и загрузку заранее. Самые выгодные месяцы 2026 года для отпуска с финансовой точки зрения — июль (23 рабочих дня), сентябрь (22 рабочих дня) и октябрь (22 рабочих дня): они максимально насыщены рабочими днями, что обеспечивает более высокий расчет отпускных.