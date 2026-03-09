Россиянам разъяснили, как работает новая схема мошенников с «обратным звонком»

«Мошенники массово переключаются на тактику “обратного звонка”. Жертве приходит смс или уведомление в мессенджер: “Ваш аккаунт на “Госуслугах” взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7…”. Перезванивая, абонент попадает в поддельный колл-центр “службы поддержки”, где его убеждают продиктовать данные карты или код из смс», — раскрыли суть схемы в «Мошеловке».