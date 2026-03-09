Россиянам разъяснили, как работает новая схема мошенников с «обратным звонком»

«Мошенники массово переключаются на тактику “обратного звонка”. Жертве приходит смс или уведомление в мессенджер: “Ваш аккаунт на “Госуслугах” взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7…”. Перезванивая, абонент попадает в поддельный колл-центр “службы поддержки”, где его убеждают продиктовать данные карты или код из смс», — раскрыли суть схемы в «Мошеловке».
Основной целью таких схем становятся пользователи портала «Госуслуги», онлайн-банков и микрофинансовых организаций. Эксперты отмечают, что подобные методы особенно активно применяются сейчас, поскольку внедрение новых защитных механизмов заставляет мошенников менять тактику и рассчитывать на доверчивость самих граждан.
Специалисты советуют не перезванивать по номерам, указанным в подозрительных сообщениях. Если разговор уже начался и собеседник просит назвать коды или перевести деньги на «безопасный счёт», следует немедленно прекратить общение.
Также мошенники нацелились на тружениц бьюти-сферы: маникюрщиц, бровисток и прочих мастериц. Life.ru узнал, что «феи красоты» сталкиваются с попытками угнать их аккаунты. «Клиент» просит назвать последние четыре номера, с которого он якобы звонил, после чего жертвы теряют доступ к личным данным.
