Полиция Волгограда и энергетики предупредили пенсионеров о мошенниках

Волгоградские полицейские вместе с представителями региональной энергосбытовой компании провели важную встречу с пенсионерами. Цель — научить пожилых людей распознавать уловки мошенников и защитить свои сбережения и личные данные, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный главк МВД.
К сожалению, именно пенсионеры чаще всего становятся жертвами аферистов. Мошенники постоянно придумывают новые схемы, чтобы обмануть доверчивых людей. Чтобы это предотвратить полицейские регулярно проводят профилактические беседы.
На этот раз встреча прошла в клубе пожилых людей «Родник» в Ворошиловском районе. Полицейские подробно рассказали о самых распространенных видах мошенничества. Они предупредили о подозрительных SMS-сообщениях с незнакомыми ссылками, о звонках с предложениями перевести деньги на «безопасные счета» и о визитах незнакомцев под видом социальных работников или представителей ветеранских организаций.
Особое внимание уделили участившимся случаям, когда мошенники звонят, представляясь сотрудниками энергетических компаний. Под предлогом замены электросчетчиков они пытаются узнать персональные данные личного кабинета портала «Госуслуг». Получив доступ к этой информации, злоумышленники могут совершать противоправные действия.
Полицейские призвали пенсионеров быть максимально бдительными. Главное правило: никогда и никому не сообщать свои персональные данные, номера банковских карт и пароли. Не переводить деньги на неизвестные счета, даже если вас убеждают, что это «безопасно». Совершать покупки в интернете можно только на проверенных и надежных сайтах.