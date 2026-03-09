Полиция Волгограда и энергетики предупредили пенсионеров о мошенниках

Полицейские призвали пенсионеров быть максимально бдительными. Главное правило: никогда и никому не сообщать свои персональные данные, номера банковских карт и пароли. Не переводить деньги на неизвестные счета, даже если вас убеждают, что это «безопасно». Совершать покупки в интернете можно только на проверенных и надежных сайтах.