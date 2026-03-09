За слово «краш» в сочинении ЕГЭ снизят баллы — памятка выпускникам

Ранее Life.ru писал, что почти половина школьников 7−9-х классов поступают в колледжи, чтобы не сдавать ЕГЭ. Часто за уходом после девятого класса стоит не нежелание учиться, а страх перед экзаменом. Но у некоторых ребят другие мотивы: быстрый старт карьеры, практика вместо теории и экономия времени.