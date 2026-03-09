Овчинский: в Люблине появится дом по программе реновации

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщала о строительстве жилого комплекса площадью около 20 тысяч квадратных метров в Юго-Восточном административном округе. Этот объект, состоящий из двух корпусов, будет возведен на улице Михайлова (земельный участок 27) в рамках программы реновации. На этой улице уже построены два дома по программе, а сейчас началось строительство третьего, который будет включать 199 квартир, шесть из которых будут адаптированы для маломобильных граждан.