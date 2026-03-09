Овчинский: в Люблине появится дом по программе реновации

В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) внесены изменения, касающиеся строительства жилого дома в рамках программы реновации в районе Люблино Юго-Восточного административного округа Москвы, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Новый жилой дом будет построен по адресу: улица Люблинская, владение 119.
«На земельном участке 0,88 гектара разместят жилой дом по программе реновации с предельной площадью 32 тысячи квадратных метров. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: на ней появятся детские и спортивные площадки. Первые этажи будут предназначены для нежилых помещений, где смогут разместиться объекты торгового и бытового назначения», — цитирует Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Новостройку возведут в зеленой зоне района, где уже развита социальная и спортивная инфраструктура. В непосредственной близости от нового дома расположены детские сады, школы, медицинские учреждения, аптеки и продуктовые магазины. Кроме того, рядом находятся два благоустроенных сквера с игровыми комплексами, уличными тренажерами и зонами для отдыха.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщала о строительстве жилого комплекса площадью около 20 тысяч квадратных метров в Юго-Восточном административном округе. Этот объект, состоящий из двух корпусов, будет возведен на улице Михайлова (земельный участок 27) в рамках программы реновации. На этой улице уже построены два дома по программе, а сейчас началось строительство третьего, который будет включать 199 квартир, шесть из которых будут адаптированы для маломобильных граждан.
Подробная информация о реновации доступна на портале mos.ru. Программа была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации этой программы.