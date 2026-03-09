Ночью над Волгоградской областью сбили беспилотник ВСУ

Всего за эту ночь российские военные сбили 163 беспилотника. Большая часть атак пришлась на приграничные регионы. Так, в Курской области ликвидировали 54 БПЛА, в Крыму — 47, в Краснодарском крае — 16, а в Калужской области — 11. Также беспилотники уничтожили в Новгородской (8), Белгородской (5), Смоленской (4) областях, в Воронежской области и Адыгее (по 3). Два дрона сбили в Ростовской области, по одному — в Астраханской, Орловской и Тверской. Кроме того, защитники перехватили 4 беспилотника над акваторией Чёрного моря и 2 — над Азовским.