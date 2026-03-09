Ночью над Волгоградской областью сбили беспилотник ВСУ

В ночь с 8 на 9 марта украинские военные попытались атаковать территорию Волгоградской области. Как уточнили в Минобороны, в этот период, с 23:00 8 марта до 7:00 9 марта над регионом перехватили и успешно уничтожили один беспилотный летательный аппарат самолетного типа, принадлежащий ВСУ. Системы ПВО сработали эффективно, не дав дрону достичь своей цели.
Всего за эту ночь российские военные сбили 163 беспилотника. Большая часть атак пришлась на приграничные регионы. Так, в Курской области ликвидировали 54 БПЛА, в Крыму — 47, в Краснодарском крае — 16, а в Калужской области — 11. Также беспилотники уничтожили в Новгородской (8), Белгородской (5), Смоленской (4) областях, в Воронежской области и Адыгее (по 3). Два дрона сбили в Ростовской области, по одному — в Астраханской, Орловской и Тверской. Кроме того, защитники перехватили 4 беспилотника над акваторией Чёрного моря и 2 — над Азовским.
Стоит отметить, что в Волгоградской области утром 9 марта режим беспилотной опасности действовал почти три часа — с 02:58. Он был введен для обеспечения безопасности жителей региона.