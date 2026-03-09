Ночью над Ростовской областью и Азовским морем сбили четыре беспилотника

В ночь на понедельник, 9 марта, над Ростовской областью и Азовским морем сбили четыре беспилотника. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В их числе два — над территорией Ростовской области и два — над акваторией Азовского моря, — уточнили в военном ведомстве.
Самые массовые удары военные отразили в небе над Брянской областью, где ликвидировали 54 аппарата, и над Крымом — там уничтожили 47 целей. Также ПВО работала в Краснодарском крае, Калужской, Новгородской, Белгородской, Смоленской и Воронежской областях.
Напомним, 28 февраля на трассе Васильевка — Бердянск около Черниговского округа беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю. В транспортном средстве передвигались два волонтера из Ростова-на-Дону. В результате взрыва одна из женщин скончалась на месте, вторую экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Погибшей оказалась 65-летняя ростовчанка Ирина Шкитова.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.