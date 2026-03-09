В Воронеже выбросили на улицу котенка в пакете

Жительница ЖК «Лазурный» обнаружила на улице пакет с котенком, когда выгулировала свою сорбаку. Животное тряслось от холода: как видно из видео, котенок то выбирался из пакета, то возвращался в него обратно. Местные жители возмущены таким поведением и просят помочь разыскать хозяина, так не по-человечески обошедшегося со своим домашним питомцем.