В Воронеже выбросили на улицу котенка в пакете

Жительница ЖК «Лазурный» обнаружила на улице пакет с котенком, когда выгулировала свою сорбаку. Животное тряслось от холода: как видно из видео, котенок то выбирался из пакета, то возвращался в него обратно. Местные жители возмущены таким поведением и просят помочь разыскать хозяина, так не по-человечески обошедшегося со своим домашним питомцем.
«Это кошечка 5 месяцев. Она посетила ветклинику, у нее ушной клещ и экзема на шее, все лечится. Находится сейчас у женщин, которые ее нашли», — сообщили жители «Лазурного» в соцсетях.
Добавим, что в марте в одном из домов по ул. Артамонова кто-то в подъезде «забыл» переноску с котом. Как выяснили жильцы по камерам наблюдения, кота оставил мужчина, который приехал на машине к подъезду, занес туда кота в переноске и скрылся. Котика приютила неравнодушная девушка.