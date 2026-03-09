Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса из Новосибирска в Сочи

Кроме того, длительные задержки наблюдаются в аэропортах Омска и Красноярска. В первом случае из-за позднего прибытия самолета объявлены задержки рейсов во вьетнамский город Камрань и в обратном направлении, во втором случае — в Сочи и Краснодар.