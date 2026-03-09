Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса из Новосибирска в Сочи

Новосибирская транспортная прокуратура приступила к надзорным мероприятиям по защите прав пассажиров в связи с задержкой вылета рейса в Сочи на 12 часов в аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что рейс был задержан из-за позднего прибытия воздушного судна.
Кроме того, длительные задержки наблюдаются в аэропортах Омска и Красноярска. В первом случае из-за позднего прибытия самолета объявлены задержки рейсов во вьетнамский город Камрань и в обратном направлении, во втором случае — в Сочи и Краснодар.
— Красноярской, Новосибирской и Омской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, — говорится в сообщении ведомства.