Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса из Новосибирска в Сочи

Рейс в Сочи был задержан на 12 часов.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская транспортная прокуратура приступила к надзорным мероприятиям по защите прав пассажиров в связи с задержкой вылета рейса в Сочи на 12 часов в аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что рейс был задержан из-за позднего прибытия воздушного судна.

Кроме того, длительные задержки наблюдаются в аэропортах Омска и Красноярска. В первом случае из-за позднего прибытия самолета объявлены задержки рейсов во вьетнамский город Камрань и в обратном направлении, во втором случае — в Сочи и Краснодар.

— Красноярской, Новосибирской и Омской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, — говорится в сообщении ведомства.