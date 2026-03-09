Ричмонд
Новый стандарт рекомендует российским отелям считаться с суевериями китайцев

ПНСТ советует отелям РФ не селить китайцев на четвертый этаж.

Источник: Комсомольская правда

Туристов из Китая не рекомендуется размещать в отелях и на этажах, в идентификации которых есть цифра «четыре». Об этом говорится в приложении к предварительному национальному стандарту (ПНСТ) РФ «Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов индустрии туризма для приема иностранных туристов», передает ТАСС.

В документе уточняется, что цифра «четыре» в Китае считается несчастливой, поскольку имеет фонетическое сходство со словом, которое обозначает прекращение жизни.

Кроме того, номера для китайских туристов советуют обеспечить чайником, листовым китайским чаем и травяными сборами, а также лапшой быстрого приготовления в стаканах и одноразовыми палочками для еды. В меню отелей также предлагается добавить рис, лапшу, супы, овощные гарниры, паровые блюда, китайские закуски и соевый соус.

Вдобавок туристам из Китая нужны привычные возможности оплаты (UnionPay, Alipay и WeChat Pay), Wi-Fi с китайской SIM-картой и доступ к китайским онлайн-платформам. Данные должны быть представлены на английском и китайском, а персонал — говорить по-китайски.

ПНСТ начнет работать с 1 июня 2026 года. Данный документ не носит обязательного характера.

Напомним, в ноябре прошлого года появились сообщения о том, что китайские туристы массово бронируют отдых в России. Одной из причин резкого роста популярности российского направления у китайцев назвали вражду с Японией.