Новый стандарт рекомендует российским отелям считаться с суевериями китайцев

Туристов из Китая не рекомендуется размещать в отелях и на этажах, в идентификации которых есть цифра «четыре». Об этом говорится в приложении к предварительному национальному стандарту (ПНСТ) РФ «Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов индустрии туризма для приема иностранных туристов», передает ТАСС.