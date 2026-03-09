В Госдуме обозначили сроки расширения семейной ипотеки на вторичку

Семейная ипотека на вторичное жильё может заработать уже в 2026 году, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он напомнил, что президент поручил расширить программу на многоквартирные дома старше 20 лет в населённых пунктах с низким объёмом нового строительства. Речь идёт о 891 городе в 83 регионах, где новостроек практически нет.