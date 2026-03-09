Прокуратура помогла женщине взыскать с челябинского Минздрава деньги на лекарства

Жительница Троицка состоит на медицинском учете, включена в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
«Назначенные лекарственные препараты ей должны предоставляться бесперебойно, однако пациентка своевременно ими не обеспечивалась по причине отсутствия в аптечной сети», — говорят в региональном надзорном ведомстве.
Прокуратура внесла главному врачу областной больницы Троицка представление об устранении нарушений закона.
Только после этого женщина обеспечена необходимыми препаратами. За допущенные нарушения заведующая терапевтическим отделением привлечена к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по иску прокурора суд взыскал с медицинского учреждения и Минздрава региона денежные средства, затраченные на самостоятельно приобретенные лекарства.