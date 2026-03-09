Белорусский онколог сказал, что рак становится хроническим заболеванием, как сахарный диабет

О том, что рак становится не смертельным, а хроническим заболеванием в интервью телеканалу «Первый информационный» сказал замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, доктор медицинских наук, профессор Сергей Красный.
По его словам, этот процесс перехода происходит уже сегодня.
«Нам повезло, мы являемся свидетелями этого процесса. При ранних стадиях мы практически всех излечиваем. При поздних у нас есть уникальные методы лечения, суперсовременные лекарственные средства, которые позволяют значительно продлить жизнь пациентам», — подчеркнул Сергей Красный.
Онколог привел в пример такое распространенное заболевание как сахарный диабет, которое на сегодняшнем этапе медики вылечить не могут, но значительно продлевают жизнь тем, кто страдает этим заболеванием.
«Тоже самое происходит и со злокачественными опухолями», — отметил Сергей Красный.
