Медведев проиграл в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Теннисисты Медведев и Тьен проиграли на старте парного турнира в Индиан-Уэллсе.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Даниил Медведев в паре с американцем Лёнер Тьеном проиграл в первом круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Медведев и Тьен уступили французу Артуру Риндеркнешу и теннисисту из Монако Валантену Вашеро со счетом 5:7, 3:6. Встреча длилась 1 час 12 минут. Медведев и Тьен три раза подали навылет, допустили восемь двойных ошибок и смогли реализовать один брейк-пойнт из трёх возможных. Риндеркнеш и Вашеро допустили одну двойную ошибку, выполнили два эйса и реализовали три брейк-пойнта из семи заработанных.

Накануне стало известно, что в личном турнире Медведев пробился в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Его соперником был чилиец Алехандро Табило. Игра длилась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2.