Медведев проиграл в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев и Тьен уступили французу Артуру Риндеркнешу и теннисисту из Монако Валантену Вашеро со счетом 5:7, 3:6. Встреча длилась 1 час 12 минут. Медведев и Тьен три раза подали навылет, допустили восемь двойных ошибок и смогли реализовать один брейк-пойнт из трёх возможных. Риндеркнеш и Вашеро допустили одну двойную ошибку, выполнили два эйса и реализовали три брейк-пойнта из семи заработанных.