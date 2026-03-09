Медведев проиграл в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев в паре с американцем Лёнер Тьеном проиграл в первом круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Медведев и Тьен уступили французу Артуру Риндеркнешу и теннисисту из Монако Валантену Вашеро со счетом 5:7, 3:6. Встреча длилась 1 час 12 минут. Медведев и Тьен три раза подали навылет, допустили восемь двойных ошибок и смогли реализовать один брейк-пойнт из трёх возможных. Риндеркнеш и Вашеро допустили одну двойную ошибку, выполнили два эйса и реализовали три брейк-пойнта из семи заработанных.
Накануне стало известно, что в личном турнире Медведев пробился в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Его соперником был чилиец Алехандро Табило. Игра длилась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2.