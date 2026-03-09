В милиции рассказали, когда белорусам придется удалить аккаунт в Telegram

Это понадобится, если профиль взломают злоумышленники и его владелец не сможет завершить действующий сеанс аферистов.
Какие шаги нужно предпринять при взломе аккаунта в Telegram
В милиции отметили, что важно действовать быстро, чтобы минимизировать последствия.
- Проверить доступ к аккаунту. Нужно попробовать войти в него. Если получилось, надо быстро изменить пароль учетной записи Telegram и связанного с ним адреса электронной почты.
- Проверить подключенные устройства. Для этого нужно зайти в раздел настроек, выбрать «Устройства» и завершить сессии на всех гаджетах, кроме своего. В результате получится выйти из аккаунта в том числе на устройстве афериста.
- Активировать двухфакторную аутентификацию. Двухэтапная проверка создаст дополнительный уровень защиты. Ее можно включить в настройках безопасности Telegram.
- Проверить настройки безопасности. Нужно удостовериться, что в вашем аккаунте не изменили настройки конфиденциальности.
- Рассказать контактам о взломе. Важно сообщить об этом друзьям и коллегам, чтобы они не откликались на подозрительные сообщения, которые могут отправить от имени человека со взломанным профилем в Telegram.
- Проверить связанные сервисы. Следует убедиться, что мошенники не получили доступ к другим учетным записям, привязанным к вашему номеру телефона или адресу электронной почты.
- Написать в поддержку Telegram. Если не получается восстановить доступ к аккаунту, нужно связаться с поддержкой мессенджера (вот ссылка) и дать им как можно больше сведений об учетной записи, доступ к которой был утерян.
- Обновить пароли. Важно поменять пароли во всех других сервисах, где использовался такой же либо похожий пароль.
- Удалить аккаунт. При активных действиях мошенников может не получится завершить действующий сеанс афериста. В этом случае поможет только удаление аккаунта Telegram и создание нового с использованием этого же номера телефона.
- Можно удалить аккаунт с помощью получения кода подтверждения по номеру телефона. Моментально удалить аккаунт можно лишь в приложении для системы iOS.