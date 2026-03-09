«Открыли в складах и банях»: Сулейменова высказалась о проблемах частных школ в Казахстане

Однако есть школы, открытые в складах, банях, а иногда и в зданиях, о которых даже неприятно говорить. При этом такие школы более 10 лет не узаконивали свои здания и не проявляли никакого желания привести их в соответствие с требованиями. Разумеется, такие школы будут закрыты. Сейчас все частные школы видят свои проблемы", — отметила министр.