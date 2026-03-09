Ричмонд
«Открыли в складах и банях»: Сулейменова высказалась о проблемах частных школ в Казахстане

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала, какие частные школы в Казахстане будут закрыты и объяснила причины, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Nur.kz

Как сообщила Жулдыз Сулейменова в интервью программе «Түйін» на телеканале «24KZ», свою деятельность будут прекращать частные школы, не выполняющие требования законодательства.

Так, были выявлены частные учебные заведения, где не реализуется единая воспитательная программа «Адал азамат». А в некоторых частных школах квалификационные категории учителей не соответствуют установленным требованиям.

"Среди частных школ есть и хорошие учебные заведения — они работают по международным стандартам, создают условия для учеников и учителей. Я с первого дня говорю, что такие школы продолжат работать.

Однако есть школы, открытые в складах, банях, а иногда и в зданиях, о которых даже неприятно говорить. При этом такие школы более 10 лет не узаконивали свои здания и не проявляли никакого желания привести их в соответствие с требованиями. Разумеется, такие школы будут закрыты. Сейчас все частные школы видят свои проблемы", — отметила министр.

По словам Жулдыз Сулейменовой, в 2021 году механизм финансирования частных школ был переведен из бюджетов местных исполнительных органов в республиканский бюджет. С этого момента увеличились как нагрузка на республиканский бюджет, так и количество частных школ. При этом проблему трехсменных школ государство решает самостоятельно.

"Бывали периоды, когда частные школы не подчинялись ни министерству, ни местным акиматам. Поэтому проблемы существуют. Сегодняшнее требование времени — чтобы частные школы работали строго в рамках закона и в соответствии с установленными требованиями.

Я также слышу сообщения о том, что в некоторых частных школах учителям не выплачивают заработную плату. На эти цели государство выделило средства. Компетентные органы будут работать с такими школами. Если они не будут соответствовать требованиям законодательства, они не смогут продолжать свою деятельность", — добавила глава Минпросвещения.

Кроме того, Жулдыз Сулейменова акцентировала внимание на аттестации педагогов. По ее словам, из процедуры будут исключены авторские программы. Изменения в правилах аттестации вступят в силу с нового учебного года.