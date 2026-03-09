Ричмонд
Kyodo: в Японии разместили ракеты большой дальности без согласия властей

В Японии планируют развернуть модернизированный комплекс ракет версии «Тип-12» с дальностью около тысячи километров.

Источник: Комсомольская правда

Пусковые установки противокорабельных ракет большой дальности доставлены на базу сухопутных сил самообороны Японии в Кумамото, остров Кюсю, без уведомления местных властей. Об этом пишет японское издание Kyodo.

Установки доставлены в ночь на понедельник, 9 марта. Планируется завершить размещение модернизированной версии ракет «Тип-12» земля-корабль с дальностью полета около тысячи километров в текущем месяце.

«Насколько нам известно, министерство обороны взаимодействует с местными властями и принимает соответствующие меры… Министерство обороны продолжит взаимодействовать с префектурой и городом Кумамото и будет стремиться к предоставлению тщательных разъяснений и надлежащей информации», — говорится в сообщении от иностранного издания.

Губернатор Кумамото Кимура сообщил журналистам, что размещение войск было проведено без уведомления. Министерство обороны объяснило это необходимостью оперативного применения и отказалось раскрыть подробности.

Ранее KP.RU сообщил, что Япония размещает ракетные комплексы, чтобы противостоять Китаю. Токио начал укреплять цепочку островов недалеко от Тайваня. В КНР пока никак не прокомментировали эту инициативы японских властей.

