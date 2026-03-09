Арестованная за хищение 117 млн заммэра Пятигорска живёт с мамой в скромном доме

«Строил её отец, она тогда ещё студенткой была. Живут скромно, ничего особенного и необычного. Живёт с мамой, в родительском доме, отца не стало. В школе была отличница, в университете — активистка», — рассказала соседка агентству.
Район, где находится дом, выглядит неприметно. Улица проходит рядом с промышленными и складскими объектами.
Суд отправил под стражу первого заместителя главы администрации Пятигорска Светлану Марченко 7 марта. Её обвиняют в превышении должностных полномочий. Речь идёт об ущербе в размере 117 миллионов рублей, которые выделялись на проект реновации Старого озера в Кисловодске.
