В Москве прошла самая холодная с начала весны ночь

«Вслед за прошедшим минувшей ночью по территории столицы атмосферным фронтом, в регион стали активно поступать холодные воздушные массы. Наиболее активно холодное вторжение проявилось на востоке территории — в Павловском Посаде и в Егорьевске температура опустилась ниже минус 10, а в Черустях и вовсе было минус 16,9», — написал Леус в своем Telegram-канале.