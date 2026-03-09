Россиянам объяснили, может ли начальник читать их переписки на служебном ноутбуке

Использование служебных ноутбуков для личных целей — обычная практика, но работодатель не имеет права читать личные переписки сотрудников, заявила адвокат Надежда Борзенко. По её словам, компания вправе устанавливать правила использования техники и контролировать рабочие процессы, но это не распространяется на частное общение. Даже на корпоративном устройстве личная переписка остаётся личной и защищена законом.