Россиянам объяснили, может ли начальник читать их переписки на служебном ноутбуке

Проверка мессенджеров или частной почты без согласия сотрудника нарушает тайну переписки и право на частную жизнь. Техническая возможность доступа не даёт законного права читать такие сообщения. Работодатель может фиксировать нарушения политик безопасности и анализировать служебную переписку, но внутренние регламенты не отменяют требований закона о защите частной жизни и персональных данных.
«Получение доступа к личной переписке и использование её без согласия работника может стать основанием для привлечения должностных лиц к ответственности», — подчеркнула юрист в интервью RT.
К слову, оскорбления и ложные обвинения в домовых чатах могут привести к серьёзным штрафам. В отдельных случаях сумма наказания может достигать 5 миллионов рублей. Анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности.
