В Омске восстановят палаты госпиталя, в которых был Достоевский

Проект реконструкции планируют выполнить в стиле ампир. В основу работ ляжет подробный чертеж здания, найденный в архивах. После восстановления объект хотят включить в туристический маршрут по местам Фёдора Достоевского в Омске — именно здесь всемирно известный писатель лечился во время ссылки. В маршрут также могут войти воссозданный Воскресенский собор и территория бывшего острога.