В Омске восстановят палаты госпиталя, в которых был Достоевский

В Омске планируют реконструировать летние палаты военного госпиталя 1823 года постройки — старейшее сохранившееся деревянное здание города. После восстановления объект намерены музеефицировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Омского музея просвещения Игоря Скандакова.
«Это самое старое деревянное здание Омска, которое датируется 1823 годом и сохранилось без переделок. В нем идеально сохранились все подлинные элементы. И это здание, в котором бывал Достоевский — и мы хотим воссоздать его архитектурный облик времен Достоевского», — рассказал Скандаков.
Проект реконструкции планируют выполнить в стиле ампир. В основу работ ляжет подробный чертеж здания, найденный в архивах. После восстановления объект хотят включить в туристический маршрут по местам Фёдора Достоевского в Омске — именно здесь всемирно известный писатель лечился во время ссылки. В маршрут также могут войти воссозданный Воскресенский собор и территория бывшего острога.
Работы по реконструкции собираются начать уже в этом году. По словам Игоря Скандакова, здание уже можно будет посещать по заявкам, однако восстановление займет несколько лет, поскольку важно сохранить историческую подлинность и оригинальные деревянные элементы.
В региональном министерстве культуры уточнили, что госпиталь с летними палатами был построен в Омске в 1820-х годах. Палаты представляли собой два одноэтажных здания под двухскатной крышей с деревянными колоннами, из которых до наших дней сохранились семь. Зимой помещения использовались как кладовые.