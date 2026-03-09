Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники МЧС патрулируют Куршский и Калининградский заливы

Нарушителей, которые выезжают на лед, штрафуют.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС патрулируют Куршский и Калининградский заливы. В рейдах участвуют и сотрудники Пограничного управления ФСБ России, полиции и отряда государственной противопожарной службы. Как сообщает пресс-служба МЧС, составлено 2 протокола об административных правонарушениях в отношении любителей зимней рыбалки — они выезжали на лед на транспорте. Материалы направлены в суд.

Сейчас толщина льда в среднем составляет 45 см, что безопасно для выхода на лед, но не для выезда!

Помните, что выезд транспортных средств на лед в Калининградской области запрещен при любых погодных условиях.