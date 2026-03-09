Сотрудники МЧС патрулируют Куршский и Калининградский заливы. В рейдах участвуют и сотрудники Пограничного управления ФСБ России, полиции и отряда государственной противопожарной службы. Как сообщает пресс-служба МЧС, составлено 2 протокола об административных правонарушениях в отношении любителей зимней рыбалки — они выезжали на лед на транспорте. Материалы направлены в суд.