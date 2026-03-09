SHAMAN отреагировал на жалобу общественницы из Екатеринбурга: «Закон Российской Федерации не нарушен»

«Закон Российской Федерации не нарушен, поэтому тут все в порядке. Что касается вопросов общественности ко мне — они есть всегда. Начиная с 2022 года с меня спрашивали за дреды, SHAMAN латиницей, кожаные штаны, микрофон в штанах, развод в Год семьи и вот теперь про Байкал. Это все чисто формально и внешне», — приводит слова Дронова «КП-Петербург».
Он считает, что всегда найдутся люди, которые хотят «докопаться» до него.
Спор разгорелся из-за рекламных листовок концерта в Екатеринбурге, где его имя отображено латиницей. Екатерина Герлах, жительница города, подала жалобу в прокуратуру, подчеркнув, что с 1 марта 2026 года в России вся реклама, информация о товарах и услугах должна быть оформлена по-русски, и обратилась к исполнителю с просьбой о русификации псевдонима.