FT: G7 обсудит использование нефти из стратегических запасов

Главы минфинов стран «Большой семерки» (G7) собираются обсудить возможность совместного использования нефти из стратегических запасов в ходе внеочередной встречи с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем в понедельник, 9 марта. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, включая высокопоставленного представителя из одной из стран G7.
По данным издания, министры созвонятся с Биролем около 15:30 по Москве, чтобы обсудить последствия конфликта в Иране. Три страны «Большой семерки», в том числе США, уже согласились на задействование своих резервов. Как заявил один из собеседников издания, Вашингтон считает, что следует задействовать 25−30% резерва.
Накануне стоимость нефти марки Brent на торгах лондонской биржи ICE превысила отметку 119 долларов за баррель. Это произошло впервые с июня 2022 года.
США тем временем выдали 30-дневную лицензию Индии на закупку российской нефти, находящейся в морских танкерах. Это позволит увеличить предложение на мировом рынке в условиях американо-израильской военной кампании против Ирана. При этом Вашингтон рассчитывает на рост импорта американской нефти в Индию.