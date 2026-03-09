FT: G7 обсудит использование нефти из стратегических запасов

По данным издания, министры созвонятся с Биролем около 15:30 по Москве, чтобы обсудить последствия конфликта в Иране. Три страны «Большой семерки», в том числе США, уже согласились на задействование своих резервов. Как заявил один из собеседников издания, Вашингтон считает, что следует задействовать 25−30% резерва.