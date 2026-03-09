Ричмонд
FT: G7 обсудит использование нефти из стратегических запасов

Министры G7 созвонятся с главой МЭА Биролем.

Источник: Комсомольская правда

Главы минфинов стран «Большой семерки» (G7) собираются обсудить возможность совместного использования нефти из стратегических запасов в ходе внеочередной встречи с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем в понедельник, 9 марта. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, включая высокопоставленного представителя из одной из стран G7.

По данным издания, министры созвонятся с Биролем около 15:30 по Москве, чтобы обсудить последствия конфликта в Иране. Три страны «Большой семерки», в том числе США, уже согласились на задействование своих резервов. Как заявил один из собеседников издания, Вашингтон считает, что следует задействовать 25−30% резерва.

Накануне стоимость нефти марки Brent на торгах лондонской биржи ICE превысила отметку 119 долларов за баррель. Это произошло впервые с июня 2022 года.

США тем временем выдали 30-дневную лицензию Индии на закупку российской нефти, находящейся в морских танкерах. Это позволит увеличить предложение на мировом рынке в условиях американо-израильской военной кампании против Ирана. При этом Вашингтон рассчитывает на рост импорта американской нефти в Индию.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
