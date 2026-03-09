Россиянам напомнили о двух порциях длинных выходных в мае

Всего в 2026 году в производственном календаре насчитывается 247 трудовых дней и 118 выходных и праздничных. Как уже рассказывал Life.ru, из-за длинных выходных россияне в этом году получат мартовские пенсии раньше обычного. Средства поступят автоматически, поэтому подавать никакие дополнительные заявления не нужно.