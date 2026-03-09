Ричмонд
Россиянам напомнили о двух порциях длинных выходных в мае

В мае россиян ждут сразу две порции длинных выходных — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Источник: Life.ru

Парламентарий уточнила, что второй квартал 2026 года порадует граждан тремя сокращёнными трудовыми неделями. Помимо майских праздников, трёхдневный отдых выпадает на 12−14 июня (пятница-воскресенье).

Все дни, предшествующие официальным праздникам, по закону станут короче на час. Понедельник 9 марта в этом году нерабочий — из-за переноса с воскресного 8 Марта, напомнила Бессараб в беседе с ТАСС.

Всего в 2026 году в производственном календаре насчитывается 247 трудовых дней и 118 выходных и праздничных. Как уже рассказывал Life.ru, из-за длинных выходных россияне в этом году получат мартовские пенсии раньше обычного. Средства поступят автоматически, поэтому подавать никакие дополнительные заявления не нужно.

