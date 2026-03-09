Российский хоккеист Кучеров установил рекорд «Тампы» всех времен

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил клубный рекорд всех времен. Об этом сообщили в пресс-службе НХЛ в соцсети X*.
В ночь на 9 марта «Тампа» уступила «Баффало Сэйрбз» со счетом 7:8. Кучеров в этой игре набрал четыре очка, забив две шайбы и отдав две результативные передачи. 8 марта в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) россиянин отдал четыре голевых паса.
В результате он стал первым игроком в истории клуба, набравшим четыре или более очков в течение двух дней подряд.
В текущем сезоне НХЛ Кучеров сыграл в 58 матчах, забросив 34 шайбы и совершил 70 голевых передач.
Кучеров в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).
Ранее сообщалось, что российский нападающий Кирилл Капризов стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты».
