Российский хоккеист Кучеров установил рекорд «Тампы» всех времен

Кучеров стал первым игроком в истории «Тампы», набравшим четыре или более очков в течение двух дней подряд.

Источник: Аргументы и факты

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил клубный рекорд всех времен. Об этом сообщили в пресс-службе НХЛ в соцсети X*.

В ночь на 9 марта «Тампа» уступила «Баффало Сэйрбз» со счетом 7:8. Кучеров в этой игре набрал четыре очка, забив две шайбы и отдав две результативные передачи. 8 марта в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) россиянин отдал четыре голевых паса.

В результате он стал первым игроком в истории клуба, набравшим четыре или более очков в течение двух дней подряд.

В текущем сезоне НХЛ Кучеров сыграл в 58 матчах, забросив 34 шайбы и совершил 70 голевых передач.

Кучеров в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).

Ранее сообщалось, что российский нападающий Кирилл Капризов стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

