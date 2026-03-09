Россиянам объяснили, можно ли предвидеть развитие аллергии в зрелом возрасте

Однако если поллиноз уже возник, симптомы будут повторяться при каждом контакте с аллергеном. Для своевременного лечения проводят кожные пробы или тесты на специфические IgE. В сложных случаях используют аллергочипы (Alex2, ISAC, ProAllergy, Protia), которые проверяют реакцию сразу на множество аллергенных белков, отметила собеседница «Газеты.ru».