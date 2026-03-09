Чистота не требует жертв: топ лайфхаков для быстрой весенней уборки

Для очистки вытяжки от жира замочите съёмные фильтры в горячей воде с мылом и содой на 20 минут. Плиту очищайте жидкими средствами или кашицей из соды, избегая абразивов. Можно использовать хозяйственное мыло — натрите его, растворите в горячей воде и замочите фильтры или протрите плиту. Для очистки плиты можете смешать столовый уксус с водой 1:1, распылите на поверхность, сверху посыпьте содой. После реакции — пены — через полчаса смойте водой.