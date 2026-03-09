Кредиты по цене самолёта: В Молдове микрофинансовую компанию обязали вернуть деньги клиентам из-за скрытых комиссий

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) предписала компании небанковского кредитования OCN «Flex Financial» SRL вернуть платежи, взысканные с потребителей по определенным кредитным договорам, сообщает bani.md.
Решение было принято Советом директоров НКФР на заседании 3 марта 2026 года после того, как кредитор не выполнил предписания, установленные ранее постановлением от 27 января 2025 года, вынесенным по результатам тематической проверки.
По данным надзорного органа, компания обязана вернуть клиентам все платежи, взимавшиеся по некоторым кредитным договорам, включая проценты, комиссии, сборы, пени и проценты за просрочку, оставив себе только первоначально выданную сумму займа.
Поскольку первоначально установленный срок для выполнения мер истек, НКФР предоставила компании дополнительный срок в 90 дней для исполнения обязательств.
Представители НКФР вновь заявили, что постановления учреждения обязательны к исполнению, и предупредили, что будут применять все предусмотренные законом санкции в случае их несоблюдения, чтобы обеспечить защиту потребителей финансовых услуг.