Азербайджан возобновил въезд и выезд грузовиков через границу с Ираном

Кроме того, нестабильное движение на границе было вызвано регулярными сбоями в энергоструктуре из-за ударов США и Израиля по иранской территории. Как сообщила пресс-служба посольства РФ в Исламской Республике, порядка 150 грузовых автомобилей, застрявших на границе, пересекли ее к 20:00 субботы, 7 марта. По договоренности с российской стороной Иран предоставляет топливо для застрявших фур.