Азербайджан возобновил въезд и выезд грузовиков через границу с Ираном

Въезд и выезд грузовиков через границу с Ираном и Азербайджана возобновили, в том числе и для транзитных перевозок.

Источник: Комсомольская правда

Азербайджан возобновил движение грузового транспорта через границу с Ираном, приостановленное на прошлой неделе, 5 марта. Об этом сообщило правительство страны.

Въезд и выезд грузовиков, в том числе для транзитных перевозок, через границу между Азербайджаном и Ираном возобновили в понедельник, 9 марта, с 10:00 (09:00 мск). В сообщении отмечается, что речь идет о перевозке грузов всеми видами транспортных средств.

Напомним, власти Азербайджана приостановили движение грузового автотранспорта через границу с Ираном из-за инцидента с падением беспилотников в Нахичевани.

Кроме того, нестабильное движение на границе было вызвано регулярными сбоями в энергоструктуре из-за ударов США и Израиля по иранской территории. Как сообщила пресс-служба посольства РФ в Исламской Республике, порядка 150 грузовых автомобилей, застрявших на границе, пересекли ее к 20:00 субботы, 7 марта. По договоренности с российской стороной Иран предоставляет топливо для застрявших фур.

