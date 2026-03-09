Ричмонд
В России с января 2027 года установят ГОСТ на энергетики

В России с января 2027 года введут новый ГОСТ на тонизирующие напитки. Об этом сообщили в Росстандарте.

Специалисты отметили, что стандарт задает четкие и жесткие требования к составу и характеристикам напитков, чтобы защитить здоровье потребителей и определить правила для производителей.

В частности, содержание всех тонизирующих веществ, кроме кофеина, не должно превышать 50 процентов от допустимого суточного уровня. Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова подчеркнула, что это делает напитки безопаснее и ограничивает возможность увеличивать «ударную дозу» бодрости.

Стандарт также вводит норму по массовой доле сухих веществ — не более 10 процентов. Мясникова пояснила, что напиток с меньшим содержанием сахара нельзя будет называть «энергетическим». Кроме того, новый ГОСТ разрешает использовать природные адаптогены — родиолу, элеутерококк, левзею, лимонник, женьшень и мате, передает РИА Новости.

Ранее житель Нижнего Новгорода едва не остался без зубов из-за частого употребления энергетиков.