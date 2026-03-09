В Ленобласти спасатели выдворяют рыбаков с весеннего льда

Спасатели посетили реку Свирь, Ладожское озеро и карьеры в посёлке Шапки. Целью этого рейда было выявление рыбаков-любителей и доведение до них информации об опасности выхода на ледовые покрытия в весенний период. Также рыболовов просят удалиться со льда, пишет iVBG.ru.