В Ленобласти спасатели выдворяют рыбаков с весеннего льда

Очередной рейд они провели на Ладожском озере, реке Свирь и карьерах в посёлке Шапки.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники региональной Аварийно-спасательной службы требуют от рыбаков удалиться с непрочного весеннего дня. Очередной рейд был проведён ими 8 марта, сообщает пресс-служба структуры.

Спасатели посетили реку Свирь, Ладожское озеро и карьеры в посёлке Шапки. Целью этого рейда было выявление рыбаков-любителей и доведение до них информации об опасности выхода на ледовые покрытия в весенний период. Также рыболовов просят удалиться со льда, пишет iVBG.ru.

Напомним, весной в ходе таяния структура льда изменяется. Он становится непрочным и рыхлым. В результате человек может провалиться в ледяную воду.

Ранее сотрудники МЧС призвали граждан реагировать на случаи появления на льду людей, особенно детей. Спасатели просят экстренно сообщать о таких фактах по номеру 112.