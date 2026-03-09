В Ленобласти спасатели выдворяют рыбаков с весеннего льда

В Ленинградской области сотрудники региональной Аварийно-спасательной службы требуют от рыбаков удалиться с непрочного весеннего дня. Очередной рейд был проведён ими 8 марта, сообщает пресс-служба структуры.
Спасатели посетили реку Свирь, Ладожское озеро и карьеры в посёлке Шапки. Целью этого рейда было выявление рыбаков-любителей и доведение до них информации об опасности выхода на ледовые покрытия в весенний период. Также рыболовов просят удалиться со льда, пишет iVBG.ru.
Напомним, весной в ходе таяния структура льда изменяется. Он становится непрочным и рыхлым. В результате человек может провалиться в ледяную воду.
Ранее сотрудники МЧС призвали граждан реагировать на случаи появления на льду людей, особенно детей. Спасатели просят экстренно сообщать о таких фактах по номеру 112.