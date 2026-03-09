Baza: Россияне скупают MP3-плееры из-за ограничений на стриминговых платформах

По словам экспертов, интерес к карманным проигрывателям связан с поправками в законе о пропаганде наркотиков. С 1 марта исполнители и лейблы могут получить штраф за упоминание запрещенных веществ в треках, а многие песни уже подверглись редактированию или полностью исчезли со стриминговых платформ.