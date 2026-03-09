Baza: Россияне скупают MP3-плееры из-за ограничений на стриминговых платформах

В России в феврале вырос спрос на MP3-плееры — продажи увеличились на 23 процента. Об этом сообщает Baza.
По словам экспертов, интерес к карманным проигрывателям связан с поправками в законе о пропаганде наркотиков. С 1 марта исполнители и лейблы могут получить штраф за упоминание запрещенных веществ в треках, а многие песни уже подверглись редактированию или полностью исчезли со стриминговых платформ.
Слушатели отмечают, что MP3-плееры позволяют сохранять песни и альбомы без изменений и удаления, поэтому они возвращаются к старым устройствам, готовые мириться с необходимостью вручную загружать музыку и регулярно подключать плееры к компьютеру.
При этом, по данным «Авито», популярность MP3-плееров росла и раньше на фоне ностальгии по «технологиям без лишнего». Особенно ценятся винтажные модели: 80 процентов покупателей выбирают б/у устройства начала нулевых. Средняя цена таких плееров на вторичном рынке составила 6300 рублей, передает Telegram-канал.
Ранее административное дело о пропаганде наркотиков возбудили на рэпера Pharaoh (настоящее имя Глеб Голубин — прим. «ВМ»). Судебное заседание пройдет 13 марта. На момент публикации материала не было известно, в каких треках артиста усмотрели пропаганду запрещенных веществ.