Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция разместила на Северном Кипре шесть истребителей F-16 и системы ПВО

Турция разместила на Северном Кипре шесть истребителей F-16 американского производства и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.

Турция разместила на Северном Кипре шесть истребителей F-16 американского производства и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.

— В субботу (7 марта — прим. «ВМ») источник в Министерстве обороны Турции сообщил, что Турция рассматривает возможность переброски самолетов F-16 на Кипр, а также предпринимает другие шаги для обеспечения безопасности кипрско-турецкой общины в условиях разрастающегося конфликта в регионе, — говорится в материале.

В публикации утверждается, что при необходимости Турция примет дополнительные меры для обеспечения безопасности киприотов-турок.

4 марта системы противовоздушной обороны Турции впервые с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке также перехватили ракету, выпущенную, как предполагается, с территории Ирана.

На этом фоне начали распространяться слухи о том, что Североатлантический альянс (НАТО), членом которого является Турция, может применить в отношении инцидента свою пятую статью, которая предполагает обеспечение коллективной безопасности, однако, по сути, это лишь вовлечет страны альянса в конфликт. Тем не менее генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за произошедшего.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше