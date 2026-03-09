Турция разместила на Северном Кипре шесть истребителей F-16 и системы ПВО

Турция разместила на Северном Кипре шесть истребителей F-16 американского производства и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.
— В субботу (7 марта — прим. «ВМ») источник в Министерстве обороны Турции сообщил, что Турция рассматривает возможность переброски самолетов F-16 на Кипр, а также предпринимает другие шаги для обеспечения безопасности кипрско-турецкой общины в условиях разрастающегося конфликта в регионе, — говорится в материале.
В публикации утверждается, что при необходимости Турция примет дополнительные меры для обеспечения безопасности киприотов-турок.
4 марта системы противовоздушной обороны Турции впервые с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке также перехватили ракету, выпущенную, как предполагается, с территории Ирана.
На этом фоне начали распространяться слухи о том, что Североатлантический альянс (НАТО), членом которого является Турция, может применить в отношении инцидента свою пятую статью, которая предполагает обеспечение коллективной безопасности, однако, по сути, это лишь вовлечет страны альянса в конфликт. Тем не менее генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за произошедшего.