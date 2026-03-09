В США пригрозили убить нового аятоллу Ирана

Радикальный американский политик считает, что назначение Моджтабы — это не те перемены в Иране, которые хотели увидеть в Вашингтоне. Он предположил, что новый аятолла недолго продержится на своем посту. Грэм* отметил, что якобы убийство Моджтабы — это лишь вопрос времени. Кроме радикально настроенного сенатора на эту тему никто не высказывался из властей США. Сенатор заявил, что иранскому народу нужно держаться, и добавил, что якобы «свобода» близка.