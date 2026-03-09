В США пригрозили убить нового аятоллу Ирана

Сын Али Хаменеи Моджтаба, ставший новым верховным лидером Ирана, вызывает недовольство США, и его ждет та же участь, что и отца. Об этом в соцсети X написал американский сенатор-республиканец, признанный в РФ экстремистом Линдси Грэм*.
Радикальный американский политик считает, что назначение Моджтабы — это не те перемены в Иране, которые хотели увидеть в Вашингтоне. Он предположил, что новый аятолла недолго продержится на своем посту. Грэм* отметил, что якобы убийство Моджтабы — это лишь вопрос времени. Кроме радикально настроенного сенатора на эту тему никто не высказывался из властей США. Сенатор заявил, что иранскому народу нужно держаться, и добавил, что якобы «свобода» близка.
Напомним, в ночь на 1 марта США и Израиль нанесли удары, уничтожив верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Его преемником стал сын Моджтаба Хаменеи, которого поддержал Корпус стражей исламской революции (КСИР). До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотят сменить руководство Ирана, чтобы в исламском государстве наконец-то «был хороший лидер». При этом Трамп пожелал лично участвовать в выборе нового аятоллы.
Ранее KP.RU сообщил, что в российском МИД осудили действия США в отношении Ирана. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подлыми убийства Али Хаменеи и других руководителей Ирана. Она подчеркнула, что Вашингтон для этого использовал неубедительный предлог о якобы угрозе от Тегерана.
*— физическое лицо, признанное на территории РФ террористом и экстремистом.