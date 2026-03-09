Минздрав Башкирии озвучил число девочек, родившихся 8 Марта

В Международный женский день, 8 марта, в роддомах Башкирии на свет появились 47 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
— Родились 25 мальчиков и 22 девочки. Поздравляю счастливые семьи с рождением детей! — сообщил глава ведомства.
Накануне по случаю 8 Марта Рахматуллин рассказал, что в системе здравоохранения Башкирии трудятся более 43,8 тыс. женщин: врачи, провизоры, фельдшеры, фармацевты и медицинские сестры.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.