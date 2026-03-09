В Дзержинском районе Волгограда введут платные парковки

Отметим, платное парковочное пространство было введено на площади у железнодорожного вокзала Волгоград I два года назад. В новом формате парковка официально заработала здесь с 20 мая 2024 года. Спустя несколько месяцев, с 8 августа, в мэрии объявили о создании 26 участков платной парковки ещё на семи центральных улицах. В 2025 году был реализован третий этап расширения, в рамках которого платными сделали парковки вдоль дорожно-транспортной сети в границах Аллеи героев и ул. 7-й Гвардейской.