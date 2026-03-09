«США вызвали экологическую катастрофу»: в Европе забили тревогу из-за происходящего в Иране

Удары по топливным складам американскими войсками приведут к экологической катастрофе на Ближнем Востоке. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
Профессор обратил внимание, что даже сточные воды загорелись в Тегеране после атак на топливные склады. «США вызвали экологическую катастрофу, которая будет вызывать рак и другие болезни на протяжении десятилетий», — написал он в соцсети X.
Кроме того, Диесен раскритиковал «политико-медийную элиту» западных стран, которая представляет действия США и Израиля в Иране в виде «гуманитарного проекта».
Ранее экономист Юрий Юшков отметил, что если Вашингтон примет решение ударить по нефтяным объектам Ирана, это будет говорить об их отчаянии США.
Напомним, на фоне конфликта стоимость нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила отметку 119 долларов за баррель. Тем временем президент США Дональд Трамп утверждает, что текущий скачок цен на черное золото носит краткосрочный характер.