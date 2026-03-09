Ричмонд
В Калининградскую область вернулись журавли

В Калининградскую область начали возвращаться журавли. О начале весенней миграции сообщили орнитологи биологической станции «Рыбачий», расположенной на Куршской косе.

Источник: Соцсети

По словам специалистов, на болотинах у поселкового луга уже слышны характерные трубные крики птиц. Эти звуки обычно сопровождают возвращение журавлей на места гнездования и считаются одним из первых признаков наступления весны в регионе.

Куршская коса является одним из важнейших маршрутов сезонной миграции птиц в Европе. Через эту территорию ежегодно пролетают миллионы пернатых, направляющихся из южных районов к местам размножения на севере и северо-востоке. Орнитологи станции «Рыбачий» на протяжении многих лет ведут наблюдения за миграциями, фиксируя сроки возвращения различных видов птиц и изменения в их поведении.

Возвращение журавлей традиционно происходит в начале весны, когда погодные условия становятся более благоприятными, а на болотах и лугах появляется кормовая база. В этот период птицы активно занимают гнездовые территории и готовятся к новому сезону размножения.

Ранее специалисты также предупреждали о повышенном риске природных пожаров в Калининградской области. Тёплая и сухая погода может способствовать быстрому распространению огня в лесах и на торфяниках, что требует особой осторожности со стороны жителей и отдыхающих на природе.