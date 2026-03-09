В Калининградскую область вернулись журавли

Куршская коса является одним из важнейших маршрутов сезонной миграции птиц в Европе. Через эту территорию ежегодно пролетают миллионы пернатых, направляющихся из южных районов к местам размножения на севере и северо-востоке. Орнитологи станции «Рыбачий» на протяжении многих лет ведут наблюдения за миграциями, фиксируя сроки возвращения различных видов птиц и изменения в их поведении.