В Крыму появился новый проект по борьбе с сахарным диабетом

В Крыму запустили проект для помощи людям, больным сахарным диабетом. Об этом сообщила начальник главного управления по реализации национальных проектов аппарата Совета министров региона Дарья Попова.
Так, по всему полуострову также появляются специальные школы, в которых пациентов учат правильно обращаться с этим хроническим заболеванием.
Также в рамках проекта происходит закупка глюкометров, которые передаются беременным женщинам и маленьким детям, — сообщила Попова в эфире телеканала «Крым 24».
По ее словам, так как хроническое заболевание часто остается с ними на всю жизнь, задача организаторов проекта — помочь перестроить их ритм жизни и научить сосуществовать с диабетом.
