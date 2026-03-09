За выходные в Ростовской области выявили более 100 авто с тонировкой

— С пятницы по сегодняшний день сотрудники продолжают пресекать нарушения. За указанный период выявлено более 100 автомобилей с нарушением светопропускания стекол. Кроме того, инспекторами выявлен автомобиль с государственными регистрационными знаками, находящимися в розыске, — уточнили в ведомстве.