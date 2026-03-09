Ричмонд
За выходные в Ростовской области выявили более 100 авто с тонировкой

В Ростовской области за выходные инспекторы составили 327 административных материалов.

Источник: Комсомольская правда

С пятницы, 6 марта, по понедельник, 9 марта, на трассах работали инспекторы ГАИ. За выходные в Ростовской области обнаружили более ста автомобилей с тонированными стеклами. Об этом рассказали в социальных сетях Госавтоинспекции.

— С пятницы по сегодняшний день сотрудники продолжают пресекать нарушения. За указанный период выявлено более 100 автомобилей с нарушением светопропускания стекол. Кроме того, инспекторами выявлен автомобиль с государственными регистрационными знаками, находящимися в розыске, — уточнили в ведомстве.

Всего за время патрулирования полицейские составили 327 административных материалов. Правоохранители отстранили от управления семерых граждан без водительских удостоверений и задержали троих человек за езду в состоянии алкогольного опьянения. Также зафиксировано три факта превышения допустимого уровня шума.

