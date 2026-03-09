Две иномарки сгорели во дворе дома в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда произошел ночной пожар, в результате которого серьезно пострадали два автомобиля. 9 марта 2026 года в полицию поступил тревожный звонок о возгорании во дворе дома номер 5 по проспекту Жукова, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по области.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили, что огонь полностью уничтожил автомашину марки «Хонда». Пламя успело перекинуться на соседнюю «Киа Рио», припаркованную рядом.
Чтобы выяснить, что стало причиной ЧП, на место вызвали экспертов из пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, а также следственно-оперативную группу. Сейчас правоохранители проводят тщательную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.