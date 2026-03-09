Две иномарки сгорели во дворе дома в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда произошел ночной пожар, в результате которого серьезно пострадали два автомобиля. 9 марта 2026 года в полицию поступил тревожный звонок о возгорании во дворе дома номер 5 по проспекту Жукова, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по области.