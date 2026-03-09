На Ладожском озере спасли детеныша нерпы

Детеныша ладожской нерпы нашли 8 марта в окрестностях поселка Куркиекки в Карелии.
«Малышку белька нашел на льду в шхерах внимательный человек, обративший внимание на толпу пикирующих чаек. Оказалось, что по льду ползает и очень громко кричит маленький детеныш ладожской нерпы. Люди объехали на аэролодке значительное пространство вокруг и попытались найти если не следы пребывания самки на льду, или хотя бы лунку или трещину с водой. Но ничего не нашли, и так как малышку активно атаковали птицы, забрали ее на берег», — сообщил фонд на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Затем они сообщили о находке в фонд друзей балтийской нерпы.
«Нерпулька родилась вчера, весит 3,6 килограмма на пузике у нее пуповина и такие малыши конечно же очень трудны для выращивания. Но мы будем стараться ей помочь», — отмечается в сообщении.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским «Водоканалом».
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.