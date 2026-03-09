На Ладожском озере спасли детеныша нерпы

«Малышку белька нашел на льду в шхерах внимательный человек, обративший внимание на толпу пикирующих чаек. Оказалось, что по льду ползает и очень громко кричит маленький детеныш ладожской нерпы. Люди объехали на аэролодке значительное пространство вокруг и попытались найти если не следы пребывания самки на льду, или хотя бы лунку или трещину с водой. Но ничего не нашли, и так как малышку активно атаковали птицы, забрали ее на берег», — сообщил фонд на своей странице в соцсети «ВКонтакте».