В Санкт-Петербург прилетели грачи

«Наши предки использовали грачей как своего рода природный посевной календарь: через неделю после того, как птицы садились на гнезда, крестьяне начинали посевную», — пишет специалист.
Грачи, которые прилетают в Санкт-Петербург и Ленобласть, обычно зиму проводят в Западной Европе. Впрочем, улетают в дальние и более теплые страны далеко не все. Некоторые грачи не меняют место жительства.
Интересно, что эти птицы гнездятся большими колониями, в которых могут жить несколько сотен пар. Такие колонии называются грачевниками. На Дудергофских высотах птицы облюбовали лиственницы. На одном деревне могут располагаться сразу несколько десятков гнезд.
Грачи образуют пары на всю жизнь. Гнездо строят оба будущих родителя, но сидеть на яйцах будет самка. Кормить ее — самец. Когда птенцы появятся на свет, заботится о них станут оба родителя.