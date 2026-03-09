Ричмонд
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК проверяет отказ в лекарстве 18-летней девушке из Татарстана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав 18-летней жительницы Татарстана на получение жизненно необходимого лекарства. Поводом для проверки стало обращение ее отца в Информационный центр ведомства.

По словам заявителя, девушка, страдающая сахарным диабетом, более трех месяцев не может получить положенный ей жизненно важный препарат. Мужчина сообщил, что обращения в различные инстанции результата не принесли.

В Следственном комитете сообщили, что исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Татарстану Марселю Дулкарнаеву поручено возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В настоящее время проводится доследственная проверка.