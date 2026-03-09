СК проверяет отказ в лекарстве 18-летней девушке из Татарстана

По словам заявителя, девушка, страдающая сахарным диабетом, более трех месяцев не может получить положенный ей жизненно важный препарат. Мужчина сообщил, что обращения в различные инстанции результата не принесли.
В Следственном комитете сообщили, что исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Татарстану Марселю Дулкарнаеву поручено возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В настоящее время проводится доследственная проверка.