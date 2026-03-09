В Башкирии продают коровник за 360 тысяч рублей

В Куюргазинском районе Башкирии выставили на продажу коровник. Торги объявила администрация Свободинского сельсовета.
Потенциальным покупателям предлагают приобрести нежилое здание площадью 719 кв. м и участок под ним размером 3,7 тыс. кв. м. Они находятся в 54 метрах к югу от деревни Тюканово 2-е.
Начальная цена лота — 360 тысяч рублей. Заявки принимаются до 6 апреля.
