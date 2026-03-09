«Не мог выражать свои мысли, не знал, как доехать домой». Минский школьник попал в больницу после того, как покурил вейп

«Скорую» вызвала мама подростка. Женщине поступило сообщение от сотрудника охраны одного из торговых центров Минска о том, что мальчик ведет себя странно: не может внятно выражать свои мысли, не знает, как доехать домой. Женщина приехала и забрала сына домой, где он рассказал, что находился в торговом центре со своими приятелями, которые и дали покурить ему вейп. После этого подросток почувствовал себя плохо.