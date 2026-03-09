РПН рассказал волгоградцам, как не навредить себе самолечением при ОРВИ

Весна в Волгоградской области в 2026 году принесла с собой привычный, но умеренный уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Сейчас количество заболевших соответствует осенним показателям 2025 года и значительно ниже эпидемических порогов — почти на 46% по всему населению, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Роспотребнадзор. Еженедельный мониторинг показывает, что сейчас активны различные респираторные вирусы, среди которых лидируют метапневмовирус, риновирусы и РС-вирусы. При этом количество случаев гриппа штамма A (H3N2) заметно снизилось.