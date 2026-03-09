Ричмонд
В Волгоградской области РПН зафиксировал спад распространения гонконгского гриппа

В Волгоградской области Роспотребнадзор фиксирует спад заболеваемости гонконгским гриппом. В целом с наступлением весны.

В Волгоградской области Роспотребнадзор фиксирует спад заболеваемости гонконгским гриппом. В целом с наступлением весны специалисты фиксируют заболеваемость ОРВИ в регионе на уровне 46% ниже эпидемиологического порога.

— По результатам еженедельного мониторинга установлена циркуляция всех определяемых лабораторно респираторных вирусов с доминированием метапневмовируса, риновирусов, РС-вирусов, — уточняют в надзорном ведомстве.

Отметим, эксперты подчёркивают, что расслабляться на фоне погожих весенних дней не стоит. Инфекция может в любой момент застать волгоградцев врасплох. В случае проявления симптомов ОРВИ необходимо сразу же обратиться к врачу за помощью. Лишь только медицинский работник сможет подобрать оптимальную тактику лечения.

Фото из архива ИА «Высота 102».