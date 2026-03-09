В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются около 100 рейсов

В аэропортах Краснодара и Сочи зафиксированы значительные задержки рейсов. По данным онлайн-табло, в аэропорту Краснодара ожидают вылета восемь рейсов, еще девять рейсов задержаны на прилет. В Сочи ситуация более сложная: 43 рейса задержаны на вылет и 39 на прилет.
Ранее, начиная с 14:00 8 марта, в обеих воздушных гаванях действовали временные ограничения на прием и отправку самолетов. Как сообщили в Telegram-канале «Говорит Росавиация», ограничения были сняты в 5:00 9 марта, однако последствия задержек остаются заметными.
Пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт.